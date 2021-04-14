Госдума отклонила законопроект об отмене НДФЛ при зарплате не выше двух МРОТ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду отклонила внесенный депутатами от фракции ЛДПР законопроект об отмене уплаты НДФЛ для лиц с зарплатой, не превышающей двойной минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Поправки предлагалось внести в статью 217 Налогового кодекса РФ, установив, что налогообложению не подлежит "заработная плата, выплачиваемая в соответствии с нормами действующего трудового законодательства, в размере, который не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", установленную законом.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам данную инициативу не поддержал. В его заключении указано, что, согласно закону "О минимальном размере оплаты труда", МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования. Его применение для других целей не допускается, в связи с чем реализация предложенных ЛДПР норм может послужить фактором, стимулирующим работодателей минимизировать реально выплачиваемые доходы в целях снижения налоговой нагрузки.

Госдума также отклонила сопутствующий законопроект, в соответствии с которым минимальный размер оплаты труда должен применяться при установлении суммы оплаты труда, освобождаемой от обложения налогом на доходы физических лиц. В заключении профильного думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов отмечено, что законопроект не предусматривает компенсацию бюджетам субъектов РФ выпадающих доходов в случае его принятия.