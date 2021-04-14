Huawei к 2030 году намерена ввести в эксплуатацию сети 6G

ПЕКИН, 14 апреля. /ТАСС/. Китайская телекоммуникационная компания Huawei планирует ввести в эксплуатацию сети шестого поколения мобильной связи (6G) в 2030 году. Об этом в среду сообщил телеканал CGTN со ссылкой на ее действующего главного исполнительного директора Эрика Сюя (китайское имя - Сюй Чжицзюнь).

Выступая на глобальной конференции аналитиков Huawei в городе Шэньчжэнь, Эрик Сюй заявил, что в скором времени компания опубликует официальный документ (белую книгу), разъясняющий специфику развития сетей 6G.

Ранее представитель китайского Университета Цинхуа Цуй Баого заявил, что в новых сетях скорость интернета будет достигать 1 тыс. гигабайт в секунду, что в 50 раз быстрее по сравнению со стандартом связи 5G.

Как сообщает телеканал, сети 6G разрешат нынешнюю проблему 5G, связанную с качественным интернет-соединением при высокоскоростном движении. Сети шестого поколения мобильной связи обеспечат качественное соединение при перемещении пользователя в пространстве со скоростью 1 тыс. км/ч - как при поездке на скоростном поезде, так и при путешествии на самолете.

Журнал "Хужунь" (китайский аналог Forbes) назвал Huawei самой сильной и конкурентоспособной компанией - производителем бытовой электроники КНР в 2020 году. Ее чистая прибыль в минувшем году составила 64,6 млрд юаней (около $9,9 млрд), что на 3,2% превысило показатель 2019 года.