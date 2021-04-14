В Думу внесли законопроект о возможности блокировать сайты с рекламой алкоголя

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Единая Россия" Виталий Милонов и Владимир Афонский внесли в Госдуму законопроект о возможности включения сайтов с рекламой алкоголя в перечень запрещенных. Текст документа размещен в среду в думской электронной базе данных.

Поправки предложены в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". "Предлагается внести изменения... наделив уполномоченный федеральный орган исполнительной власти полномочиями принимать решения о включении в реестр доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети Интернет, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено... распространяемой посредством сети Интернет информации, содержащей рекламу алкогольной продукции", - говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас блокировка сайтов с нелегальной рекламой алкоголя возможна только по решению суда, при этом на практике данная норма не реализуется. "ФАС России высказала озабоченность вопросом необходимости эффективного пресечения размещения ненадлежащей рекламы в сети Интернет путем установления возможности внесудебной блокировки интернет-ресурсов, соответствующий законопроект ФАС разрабатывается", - напоминают депутаты.

Ранее в среду Милонов и Афонский внесли в Госдуму законопроект об административных штрафах до 500 тыс. рублей для рекламодателей за нарушение запрета на рекламу алкоголя в интернете. Кабмин дал отрицательный отзыв на эту инициативу.