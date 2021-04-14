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В Росстате назвали средний размер пенсий по старости в IV квартале 2020 года

Он составил 16 790 рублей

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Средний размер назначенных пенсий по старости составил 16 790 рублей в IV квартале 2020 года. Размер среднедушевых доходов россиян увеличился до 42 543 рублей в последнем квартале года, говорится в данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства в среду.

"При этом рост среднедушевых денежных доходов составил 2,94% - с 41 328 руб. в месяц в IV квартале 2019 года до 42 543 руб. в месяц в IV квартале 2020 года, пенсии по старости выросли на 5,74% - с 15 878 рублей в IV квартале 2019 года до 16 790 рублей в месяц в IV квартале 2020 года", - говорится в данных Росстата.

Также размер среднемесячной номинальной начисленной зарплаты увеличился на 4 360 рублей или на 8,44% - с 51 684 рублей в месяц в IV квартале 2019 года до 56 044 рублей в месяц в IV квартале 2020 года.

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