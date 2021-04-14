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Пандемия COVID-19
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В Сербии началось производство вакцины "Спутник V"

Вакцинация против коронавируса российским препаратом началась в Сербии 6 января

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Производство вакцины против коронавируса "Спутник V" началось в Сербии, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

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"РФПИ и Институт вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" объявляют о запуске производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Сербии. В дальнейшем возможен экспорт препарата в другие страны региона", - отмечает фонд.

Вакцинация против коронавируса российским препаратом началась в Сербии 6 января 2021 года.

Отмечается, что Сербия стала первым государством в Южной Европе, которое будет производить "Спутник V". Производство, согласно сообщению РФПИ, соответствует самым строгим стандартам.

На сегодняшний день вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах с общим населением 3 млрд человек. Эффективность "Спутника V" составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в авторитетном медицинском журнале The Lancet. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

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СербияПандемия COVID-19
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