Росстат назвал число бедных россиян по итогам 2020 года

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилось в IV квартале 2020 года до 13,5 млн и составило 9,2% от всего населения. Всего, по предварительным итогам 2020 года, в России 17,8 млн бедных граждан (12,1%), следует из данных Росстата.

"Предварительная оценка за 2020 год показывает, что число малоимущих составило 17,8 млн человек или 12,1% от всего населения страны. Это на 0,2 п. п. или на 300 тыс. человек меньше, чем аналогичный показатель за 2019 год", - следует из данных, опубликованных на сайте Росстата в среду.

Отмечается, что в IV квартале 2020 года число бедных снизилось до 13,5 млн и составило 9,2% от всего населения, тогда как в III квартале оно составляло 18,8 млн. Снижение связано с ростом доходов благодаря программам социальной поддержки незащищенных слоев населения, пояснили в Росстате.

"Главным фактором поддержки малоимущих слоев населения в IV квартале 2020 года стали социальные программы, ориентированные на различные группы населения. В результате общий объем социальных выплат в IV квартале оценивается в 3,4 трлн рублей, что на 5,9% выше, чем в IV квартале 2019 года и соответствует объемам III квартала 2020 года", - добавили в Росстате.

По данным Минтруда, величина прожиточного минимума трудоспособного населения за IV квартал 2020 года составила 12 273 рубля.