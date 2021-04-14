В ГД внесли законопроект о возможности привлечения сторонней компании к управлению судами

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов-единороссов в среду внесла в Госдуму законопроект, который дает возможность судовладельцам нанять стороннюю компанию для технического управления судном, что сейчас не предусмотрено российским законодательством. Текст размещен в думской электронной базе.

Авторами выступили члены комитета Госдумы по транспорту и строительству Виктор Дерябкин, Владимир Синяговский и зампредседателя комитета по финансовому рынку Антон Гетта. Как указывают разработчики в пояснительной записке, Международная конвенция об охране человеческой жизни на море 1974 года предусматривает, что судном может управлять компания, принявшая на себя ответственность за его безопасную эксплуатацию. Речь идет именно о технической эксплуатации судна, включая наем экипажа.

Таким образом, международные нормы позволяют судовладельцу по договору технического менеджмента привлекать стороннюю организацию, компетентную в области технического управления судами. Однако действующая редакция Кодекса торгового мореплавания РФ (КТМ) "не предусматривает возможность отдельного технического менеджмента для судов под российским флагом", что приводит к расхождению между нормами КТМ и международными правилами "и ставит российских судовладельцев в неравное положение с иностранными судовладельцами".

В связи с этим КТМ предлагается дополнить новой статьей, согласно которой "судовладелец судна вправе поручить техническое управление судном полностью или частично техническому управляющему по договору технического управления". Законопроектом обозначены основные положения заключаемого сторонами договора, а также функции технического управляющего. Он, в частности, сможет выступать работодателем для членов экипажа.

Аналогичные изменения вносятся в Кодекс внутреннего водного транспорта РФ.