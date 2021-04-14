СУЭК планирует вложить около 50 млрд рублей в модернизацию энергетики Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Одна из ведущих угледобывающих компаний мира, СУЭК, планирует вложить порядка 50 млрд рублей в проекты модернизации предприятий энергетики Красноярского края, направленные на улучшение экологической обстановки в регионе. Об этом сообщил генеральный директор СУЭК Степан Солженицын в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ) в среду.

"Среди крупнейших проектов компании - установка современных электрофильтров со степенью очистки исходящих газов свыше 99% на старейшей в Красноярске ТЭЦ-1, замещение малоэффективных котельных без систем газоочистки либо с низкой степенью очистки, для чего на Красноярской ТЭЦ-3 будет введен дополнительный энергоблок. Кроме того, компания рассматривает совместно с региональными властями возможность перехода части районов с индивидуальной застройкой на электроотопление, сделав его максимально доступным для населения. Все эти проекты уже реализуются. Максимальный эффект от них будет достигнут к 2024 году", - сказал Солженицын.

Как ранее заявила в ходе форума начальник отдела госполитики в области охраны атмосферного воздуха министерства экологии и рационального природопользования края Наталья Гаськова, до 2024 года "Сибирская генерирующая компания" (СГК, основной оператор теплосетей в регионе) планирует заместить более 100 неэффективных малых котельных, переведя их потребителей на централизованные источники теплоснабжения. Это поспособствует улучшению экологической обстановки в городах края.

СУЭК - крупнейшая угольная компания России, существующая с 2001 года. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России.

Красноярский экономический форум проходит офлайн и онлайн 12-16 апреля. Основная тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд", программа состоит из деловой, молодежной, презентационной и образовательной частей. ТАСС - информационный партнер мероприятия.