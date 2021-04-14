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ФАС получила данные о росте цен на рынке гостиничных услуг

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг в РФ и приняла данные в работу, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг антимонопольное ведомство получило и приняло в работу", - сказали в ФАС.

Ранее Совет Федерации поручил комитету по социальной политике совместно с Федеральной антимонопольной службой РФ следить за ситуацией с ростом цен на туристические путевки на российские курорты. С таким предложением выступила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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