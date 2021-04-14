Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,43-2,16%

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций, как и в целом рублевые активы, в середине недели демонстрировал уверенную позитивную динамику. Так, к вечеру индекс Мосбиржи увеличился на 1,43%, до 3576,89 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,16%, до 1458,51 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:30 мск снизился на 1,31%, до 75,62 руб., евро - на 0,14%, до 90,61 руб.

"Покупки возобладали на фоне улучшения геополитической конъюнктуры после состоявшегося телефонного разговора между президентами России и США и их предварительной договоренности о проведении двустороннего саммита на высшем уровне", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Еще одним фактором роста стало повышение цен на нефть, ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день увеличился на 4,2%, до $66,6 за баррель.

"Локально цены на энергоноситель поддерживаются статистикой от API и EIA, продемонстрировавшей сокращение запасов сырья в США. Другими факторами в пользу роста котировок нефти выступило обострение напряженности на Ближнем Востоке, в частности, в связи с заявлениями движения йеменских хуситов, а также слабость доллара к основным валютам", - добавил Бахтин.

Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз мирового спроса на нефть на 2021 год до 5,7 млн баррелей в сутки. Оказывает поддержку фондовым рынкам и снижение 10-летних гособлигаций США ниже 1,65%. Сдерживают аппетит к рисковым активам вирусные проблемы, а также сообщения о приостановке использования вакцины Johnson & Johnson из-за возможных побочных эффектов.

Рынок акций

Среди лидеров сегодня находятся акции "Газпрома" (+3,3%) и "Русала" (+2,64%).

"Правление "Газпрома" рекомендовало дивиденды за 2020 года в размере 12,55 руб. на акцию, что выше прогнозов и является позитивным сюрпризом для акционеров. Размер выплат соответствует 50% чистой прибыли по МСФО, рынок ожидал 40%", - рассказал главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов.

Акции "Русала" растут выше рынка благодаря "зеленой" повестке и росту цен на алюминий. "Генеральный директор компании заявил, что планируется масштабная модернизация производственных мощностей в рамках снижения выбросов. Основные капитальные затраты придутся на 2022-2027 гг. Это должно привести к значительному снижению выбросов, а также снижению потребления энергии на 20%, что в итоге позитивно скажется на издержках компании", - добавил Потапов.

Акции "ПИК" (-1,92%) в среду оказались среди биржевых аутсайдеров. "Перед этим бумага обновила максимум на уровне 994,5 руб. Сейчас акции легли в техническую коррекцию, но после нее вероятно возобновление роста с целью к 1000 руб.", - считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Расписки TCS (-1,4%) также остаются под давлением. "Полторы недели назад бумага обновила пик на отметке 4 798 руб., после чего развернулась в противоположном направлении и тихо отступает. Можно предположить, что "медведи" приостановятся в области 4250-4315 руб. Если рубежи устоят, оттуда могут начаться покупки к 4700 руб.", - добавила эксперт.

Прогноз

В четверг при сохранении общего рыночного оптимизма умеренные покупки на российском рынке могут продолжиться, полагает Александр Бахтин. В традиционный набор, который инвесторы держат во внимании, добавляется сезон корпоративных отчетов в США за I квартал 2021 года. Также участники торгов обратят внимание на решения по ставкам ЦБ Турции и Южной Кореи, показатели инфляции в странах еврозоны в марте, число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю в США и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за апрель.

По оценкам "БКС мир инвестиций", в четверг индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3520-3620 пунктов, курс рубля к доллару - 75-76 руб.

Целевые диапазоны "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3535-3615 пунктов, 74,65-76,55 руб. и 89,55-91,35 руб. соответственно.