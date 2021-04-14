Исследование: выход метана в Арктике может принести ущерб России от $80 млрд в год

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Непроизвольный выброс метана из арктических шельфовых гидратов в атмосферу Земли из-за таяния подводной мерзлоты может свести на нет все усилия человечества по предотвращению глобального потепления климата. Потенциальный ущерб России от неконтролируемых выбросов газа может составить от $80 млрд в год, говорится в исследовании ВШЭ, подготовленном для Апрельской конференции.

Мелководье российской Арктики содержит гигантские запасы метана, объем которых в сотни раз превышает растворенный в атмосфере газ, пишут в своем исследовании ученые ВШЭ. Однако из-за таяния подводной мерзлоты метановые гидраты уже дестабилизированы, что может привести к "труднопредсказуемым климатическим последствиям", указывают они. Учитывая, что площадь сквозного протаивания мелководья Арктики оценивается в 5-10%, потенциальный выход метана в атмосферу может составить от 37,5 до 75 гигатонн. Такая эмиссия способна привести к увеличению концентрации метана в атмосфере в 5-25 раз.

"Это может привести к дополнительному потеплению климата, сопоставимого с эффектом от предполагаемого удвоения содержания двуокиси углерода в атмосфере до конца 2100 года", - говорится в докладе Высшей школы экономики. При этом даже незначительный выброс метана - 1-5% от всего потенциала - приведет к экономическим потерям в $80 млрд в год, 90% которых придутся на Россию, предупреждают ученые ВШЭ. Ущерб может увеличиться до $60 трлн в год к концу следующего столетия.

В исследовании отмечается, что Россия в данный момент не обладает "научной кооперацией, способной проводить на мировом уровне исследования процессов, которые могут вызвать масштабные изменения климата за короткий промежуток времени". ВШЭ рекомендует российскому правительству создать национальный консорциум для изучения климатических и экологических последствий деградации мерзлоты.