Минвостокразвития считает водородные проекты в сотрудничестве с Южной Кореей приоритетными

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Водородные проекты, а также проекты в области медицины являются приоритетными в рамках сотрудничества РФ и Южной Кореи. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в рамках встречи с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в РФ Ли Сок Пэ.

"По словам Алексея Чекункова, сегодня в рамках территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток инвесторами из Республики Корея реализуются 10 проектов с общим объемом шесть млрд рублей в сфере промышленности, логистики, сельского хозяйства, гостиничной недвижимости. Перспективные направления - сотрудничество в рамках проектов создания водородного и медицинского кластеров на Дальнем Востоке", - сказано в сообщении пресс-службы Минвостокразвития.

Чекунков отметил, что водородные проекты предполагают создание и развитие цепочек экспортных поставок водорода на рынки соседних стран ATP.

"Что касается медицины, то мы заинтересованы в привлечении на Дальний Восток сетей медицинских клиник под управлением международных медицинских операторов. Также приглашаем корейских инвесторов принять участие в проектах государственно-частного партнерства, направленных на создание инфраструктуры в рамках механизма "Дальневосточной концессии", - приводит пресс-служба слова министра.

В Минвостокразвития также рассказали, что одним из потенциальных новых направлений российско-корейского сотрудничества являются совместные проекты в Арктической зоне РФ, которая стала крупнейшим преференциальным режимом в мире общей площадью 5 млн квадратных километров. По словам Алексея Чекункова, Арктика предоставляет большие инвестиционные возможности в сфере добычи полезных ископаемых, инфраструктуры, транспорта и туризма.

В рамках встречи Ли Сок Пэ, добавили в пресс-службе министерства, подтвердил заинтересованность корейских инвесторов в реализации проектов как на Дальнем Востоке, так и в Арктике. Он отметил, что показатели 2020 года не отражают реальные возможности для интенсивного развития торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с Россией в этих регионах. По данным Минвостокразвития, в 2020 году объем внешней торговли ДФО с Кореей составил 7,7 млрд долларов США, снизившись более чем на 23% (экспорт составил 7,1 млрд долл., импорт - 0,6 млрд долл.). При этом около 40% товарооборота традиционно обеспечивает Дальневосточный федеральный округ.