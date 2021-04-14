Касперский сообщил, что ежедневно в сети появляется до 400 тыс. новых зловредных программ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Каждый день в сети появляется до 400 тыс. новых зловредных программ, сообщил генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в рамках мероприятия Innoprom Online.

"Каждый день мы собираем в сети до 400 тыс. новых уникальных зловредных программ", - сказал он. Постепенно хакеры переходят от атак на обычных людей к атакам на предприятия, компании, бизнес, компьютерные сети, а потом переключаются на интернет вещей и на индустриальные системы.

"С точки зрения бизнеса, разница заключается в том, что, если атаковали вас, у вас что-то украли, если атаковали вашу офисную сеть, то вы можете примерно прикинуть, примерно просчитать свои возможные убытки: сколько денег у вас могут украсть, какая информация окажется под ударом. <…> Это все можно защитить решениями по безопасности, это такой риск-менеджмент. То есть вы вкладываетесь в безопасность, чтобы компенсировать возможный ущерб, сделать его менее вероятным, и это работает. Но, если мы говорим про индустриальные секторы, если мы говорим про критическую инфраструктуру, то здесь нет границ ущерба. Возможный ущерб - это стоимость оборудования, стоимость бизнеса, а возможно - и в масштабах национальной экономики, как это уже бывало в некоторых странах", - добавил Касперский.

Он отметил, что в таких случаях традиционная кибербезопасность не компенсирует риски. Касперский добавил, что решить эту задачу невозможно на базе уже существующих технологий и IT-инфраструктур, нужно добиться уровня кибериммунитета. Это можно сделать на принципиально новых решениях и архитектурах.

Касперский уточнил, что под кибериммунитетом понимает тот уровень, когда стоимость атаки превышает стоимость возможного ущерба. "То есть атакующий должен инвестировать в атаку больше, чем вы потеряете от этой атаки", - пояснил Касперский.