Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и закрывает с Танзанией

Согласно решению штаба, все грузопассажирские, чартерные и почти все регулярные рейсы между Россией и Турцией будут приостановлены. Останутся только регулярные рейсы между Москвой и Стамбулом, но их максимально разрешенная частота сокращена до четырех раз в неделю: по два рейса одной авиакомпании РФ и Турции. Со стороны России назначенным перевозчиком останется "Аэрофлот", компания уже заявила, что продолжит с 15 апреля выполнять полеты в Стамбул два раза в неделю.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россия с четверга (15 апреля) до 1 июня, согласно решению федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, ограничивает авиасообщение с Турцией и полностью закрывает полеты в Танзанию. Такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом в этих странах.

Более того, по решению штаба, можно будет выполнять чартерные рейсы, необходимые для продолжения строительства АЭС "Аккую".

Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что авиасообщение с Танзанией и Турцией будет возобновлено в случае, если ситуация с коронавирусом в этих странах стабилизируется. Это уже не первый случай, когда Россия повторно из-за пандемии приостанавливает авиасообщение со странами: для минимизации завоза нового штамма коронавируса авиасообщение закрыто с Великобританией до 16 апреля.

Как путешественникам вернуться домой

По словам Голиковой, граждане РФ, которые уже находятся в Турции, смогут вернуться домой чартерными рейсами. Всего в Турцию регулярные рейсы осуществляли восемь российских авиакомпаний - "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7, Nordwind, а также "Ютэйр" (единственный перевозчик, летающий не из Москвы и Санкт-Петербурга, а из Грозного), Azur Air и "Уральские авиалинии". Из Турции в Россию летали Turkish Airlines, Corendon Airlines, Pegasus Airlines.

На данный момент "Аэрофлот", "Победа" и S7 уже заявили, что сформировали график рейсов для возвращения пассажиров домой. Более того, большинство авиакомпаний уже заявили, что полностью и без штрафных санкций вернут пассажирам средства за отмененные билеты.

В Танзанию полеты осуществляли "Ютэйр" и Azur Air. Никакой публичной информации о процессе возвращения организованных или самостоятельных туристов из Танзании не было.

Сколько туристов затронет приостановка и ограничение полетов

Какое количество россиян затронет ограничение авиасообщения с Турцией и закрытие полетов в Танзанию, не раскрывалось. Однако президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев сообщал, что, по состоянию на вторник, в Турции находилось порядка 30 тыс. российских туристов (учитывались только организованные туристы, которые приобретали туры, самостоятельные путешественники не входят в эти подсчеты). Точное количество российских путешественников, находящихся сейчас на Занзибаре, не уточняется, однако эксперты полагают, что их несколько сотен.

Ранее газета "Коммерсантъ" обращала внимание, что столкнуться с проблемами при возвращении домой могут транзитные туристы (по данным газеты их около 60-70 тыс. человек), которые улетали через стыковку в Турции.