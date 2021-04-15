ГТЛК планирует начать поставки SSJ 100 "Авроре" в 2021 году

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует начать поставки самолетов SSJ 100 единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" в этом году. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих. По его словам, план поставок всех 45 самолетов (среди них - SSJ 100, Ил-114-300 и легкомоторный L-410) до 2025 года уже сформирован.

"Намечена поставка 45 воздушных судов в период с 2021 по 2025 годы. В их числе - 8 SSJ 100, 19 новых Ил-114-300, три из которых сегодня уже зафрахтованы ГТЛК, L-410 и новый малый девятиместный самолет "Байкал", который сейчас активно продвигает Минпромторг, - сказал он. - План поставок этой техники по годам подписан, расшифрован в том числе и по стоимостям. Финансовая модель поставок, помощь государства, коммерческое участие - прорабатываются. В 2021 году передадим "Авроре" первый SSJ100, сейчас ведем переговоры по условиям сделки".

"Поставки восьми SSJ-100 будут распланированы по 1-3 самолета в год, по Ил-114-300 мы планируем поставить три самолета в 2023 году, восемь - в 2024 году. Мы все также очень ждем новый самолет ЛМС (перспективная модель "Байкала"). Он очень востребован, поскольку может совершать полеты в труднодоступные районы. По нему обсуждается достаточно большой объем поставок. Сейчас мы находимся на этапе согласования условий передачи воздушных судов и участию государства в этом процессе", - добавил замгендиректора ГТЛК Антон Королев.

В начале апреля вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минпромторгу РФ разработать вопрос приобретения за счет федерального бюджета 45 российских воздушных судов SSJ-100, Ил-114-300, Л-410 и ЛМС "Байкал" с вводом их в эксплуатацию с 2021 по 2025 год для единой дальневосточной авиакомпании.

По словам Дитриха, "Авроре" могут быть поставлены как новые самолеты SSJ 100, так и уже бывшие ранее в эксплуатации.

"До последнего времени российскую технику "Аврора" не эксплуатировала. Авиакомпании нужно более четко представлять себе не только первоначальную цену, но и стоимость лизинговых платежей, возможность их обслуживания и так далее, - пояснил он. - С этой точки зрения они, естественно, просчитывают все варианты, в том числе по использованию как новой, так и уже эксплуатировавшейся техники. Со своей стороны мы готовы к любому из них", - сказал он.

На данный момент разработана концепция единой дальневосточной авиакомпании, включающая в себя потребность в воздушных судах, маршрутную сеть и объемы господдержки на период до 2025 года. Определена маршрутная сеть из 535 социально-значимых маршрутов, в том числе 66 межрегиональных и 469 местных.