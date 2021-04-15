Криптобиржа Coinbase по итогам размещения акций подорожала более чем в 10 раз за два года

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Оценочная рыночная стоимость американской компании Coinbase Global, владеющей биржей криптовалюты, выросла до $85,7 млрд в результате публичного размещения акций в среду. Как сообщила газета The Wall Street Journal, это первая крупная компания, занимающаяся операциями на рынке криптовалюты, выставившая свои акции на биржах США.

Coinbase Global в среду провела процедуру прямого публичного размещения акций (direct public offering, DPO). При открытии торгов стоимость акций Coinbase Global (COIN) на электронной бирже Nasdaq составила $381 за штуку при прогнозируемых $250. В течение дня стоимость акций COIN выросла почти до $430 за штуку, однако к завершению торгов составляла немногим более $328.

Оценочная рыночная стоимость компании, владеющей одноименной биржей криптовалют, составила по итогам торговой сессии в среду $85,7 млрд. Как отмечает The Wall Street Journal, последний раз оценка стоимости компании проводилась в октябре 2018 года, когда в рамках частного раунда привлечения финансирования эксперты оценили Coinbase Global в $8 млрд. Таким образом, за два года ее оценочная стоимость выросла более чем в 10 раз.

Издание приводит слова управляющего директора фонда DFJ Барри Шулера, который отметил, что с выходом Coinbase Global на DPO завершилась "ранняя стадия зарождения" криптовалют. "Для многих людей криптовалюты по-прежнему кажутся второстепенными", - отмечает в свою очередь аналитик компании D. A. Davidson Джил Луриа. По его словам, появление компании стоимостью около $100 млрд, занимающейся исключительно покупкой и продажей криптовалют, даст многим понять, что их стоит воспринимать всерьез.

Coinbase Global была основана в 2012 году двумя американскими предпринимателями. На данный момент компания владеет крупнейшей в США биржей криптовалют, общее число пользователей которой превышает 56 млн человек по всему миру.