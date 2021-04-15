Роспотребнадзор в 2020 году проверил более 70 тыс. хлебобулочных изделий

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора исследовали более 70 тысяч проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям в 2020 году. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.

"За 2020 год исследовано более 70 тыс. проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям. По содержанию загрязнителей химической природы, таких как токсичные элементы, пестициды, микотоксины (токсичные продукты жизнедеятельности микроскопических плесневых грибов) и других, удельный вес проб хлеба и хлебобулочных изделий, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил 0,03% (за 2019 год - 0,09%)", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое) за 2020 год составил 1,61%. В 2019 году показатель был равен 1,7%. По физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность и другое), не соответствовали заявленным требованиям 2,04% проб (против 2,56% в 2019 году).

Всего специалистами Роспотребнадзора по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении изъято из оборота более 3 тонн хлебобулочных изделий, уточняется на сайте ведомства.