Спрос россиян на товары для дома в апреле вырос на 39%

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Спрос россиян на товары для дома в начале апреля 2021 года вырос на 39% относительно аналогичного периода 2020 года, когда в РФ действовал режим самоизоляции, говорится в исследовании Lamoda.

"Хотя режим самоизоляции уже давно снят, и многие вернулись в офисы после удаленки, люди продолжают активно обустраивать свои квартиры. В период с 30 марта по 11 апреля 2021 года спрос на постельное белье вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом год назад, а на посуду - в 2,3 раза. В 3,3 раза увеличился интерес к домашней одежде. Спрос в категориях "Хранение вещей" и "Ароматы для дома" вырос на 26%, а интерес к домашнему декору - на 31%", - говорится в исследовании.

По данным Lamoda, за все время пандемии наибольший всплеск интереса к товарам для домашнего уюта был зафиксирован в апреле 2020 года на фоне режима самоизоляции, - в этот месяц продажи выросли сразу на 70% по сравнению с предыдущим. А максимальные суммы россияне потратили в преддверии Нового года и в феврале-марте 2021 года, когда покупали подарки.

В Wildberries ТАСС также сообщили, что россияне из-за дистанционного и гибридного графиков работы продолжают заниматься благоустройством своих квартир и частных домов, обустраивают свои домашние рабочие места. "С 1 по 10 апреля 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи товаров для дома на Wildberries выросли на 180%. В числе наиболее популярных покупок - мебель, в частности продажи кресел увеличились на 434%, диванов - на 1 378%, столов - на 612%", - сообщил ретейлер.

В Wildberries также отметили рост спроса и на строительные инструменты. Рост продаж строительных инструментов составил 119%. Также увеличились продажи сантехники на 96%, самой популярной покупкой стали смесители. Значительно выросло и число покупок наборов посуды и различной кухонной утвари для приготовления пищи - рост составил 174%.