{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Reuters: США объявят о санкциях, связанных с суверенным долгом России

По информации агентства, о рестрикциях может быть объявлено 15 апреля
© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Новые антироссийские санкции США будут включать ограничения, связанные с суверенным долгом РФ. Об этом пишет в среду со ссылкой на источники агентство Reuters.

На эту тему

По его данным, о рестрикциях может быть объявлено в четверг. Как подчеркивает газета The New York Times, президент США Джо Байден подпишет указ, согласно которому будут расширены ограничения на работу американских банков с долговыми ценными бумагами России.

В частности, будет введен запрет на покупку американскими финансовыми институтами долговых ценных бумаг напрямую у Центрального банка РФ, Министерства финансов Российской Федерации и ее суверенного фонда. По сведениям издания, ограничительные меры могут вступить в силу 14 июня. В Белом доме, Госдепе и Минфине США на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию пока не ответили.

Теги
СШАРоссия
Глава Хабаровского края просит Росрыболовство разрешить любителям ловить рыбу в Амуре
В 2019 и в 2020 годах для восстановления популяции лососевых в Амуре и Амурском лимане вводились ограничения
Читать полностью