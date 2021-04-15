Цены на отдых в Сочи в мае в среднем выросли до 50% на фоне ограничения полетов в Турцию

СОЧИ, 15 апреля. /ТАСС/. Стоимость проживания в Сочи на майские праздники в среднем выросла до 50% на фоне ограничения полетов в Турцию, рассказали опрошенные ТАСС представители туротрасли. Однако, как считают эксперты, после возобновления полетов возможно снижение стоимости отдыха в городе.

"В среднем стоимость проживания выросла на 50%, то есть кто-то поднял цену на 20%, кто-то - на 100%. Спрос на Сочи был и будет большим, гости, которые понимали, где и когда они хотят отдохнуть, бронировали места заранее, и они спокойно приедут и останутся довольны", - рассказала ТАСС президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина.

Она уточнила, что новым туристам придется подстраиваться под даты и цены, которые смогут предложить отельеры. В качестве альтернативы могут выступить съемные квартиры, владельцы которых в период закрытия отелей и гостиниц принимали гостей города.

Прогнозы

Цены на отдых в Сочи растут, это связано с повышенным спросом, говорит председатель правления Ассоциации туриндустрии "РСТ-Юг" Наталья Косьмина.

"Те люди, которые планировали поехать отдыхать на море за границу, в частности в Турцию, начали искать альтернативы на нашем побережье. На фоне этого стали поднимать стоимость, у нас в этом плане динамическое ценообразование", - сказала Косьмина.

Вместе с тем, добавила она, после открытия направления цены могут начать снижаться, но распространяться это будет только на свободный номерной фонд, если такой останется.

"У нас есть примеры, когда после долгого перерыва было возобновлено направление, и тогда Турция оттянула на себя часть туристов. Думаю, когда сообщение откроется, наши курорты цены приспустят, но только на свободные места. Сейчас, если вы бронируете место, то должны внести предоплату и далее оплатить полностью, то есть стоимость может поменяться только на вновь созданные бронирования", - уточнила она.

Ранее эксперты прогнозировали рост стоимости отдыха в Сочи в летний период на 15%, это связано с подорожанием продуктов, а также необходимостью закупать маски, дезинфицирующие средства и привлекать дополнительных сотрудников для обработки номеров.

Ситуация

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничит пассажирское авиасообщение с Турцией из-за ситуации с коронавирусом. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на этот период туры в Турцию забронировали более 500 тыс. россиян. Общая стоимость забронированных туров составила порядка 32 млрд рублей.

Как сообщили в администрации Сочи, на фоне закрытия Турции туристы стали массово переносить бронирования на курорты Краснодарского края, в частности в Сочи.