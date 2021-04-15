Росрыболовство: ограничение экспорта рыбы в КНР позволило развить новые маршруты поставок

ВЛАДИВОСТОК, 15 апреля. /ТАСС/. Ограничение экспорта рыбной продукции в Китай, связанное с пандемией коронавируса, позволило России наладить регулярные поставки в Японию и Республику Корея. Об этом в четверг во Владивостоке сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков после заседания Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета.

В КНР направлялось около 70% общего объема российского экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов. В конце сентября прошлого года Россельхознадзор получил от китайских партнеров несколько официальных уведомлений о том, что на упаковках рыбной продукции из России обнаружены следы коронавирусной инфекции. Из-за этого Китай ограничил импорт, в дальнейшем китайская сторона ужесточила карантинные меры, а единственный открытый китайский порт прекратил прием экспортных грузов.

"Определенная сложность есть, все-таки Китай был нашим традиционным каналом. Но мы сейчас активно работаем с Кореей и Японией, направляем продукцию непосредственно в эти страны. <...> По сути, мы открываем новые каналы. <...> С Японией у нас нет проблем, все договоренности с точки зрения поставки продукции реализуются", - сказал Шестаков.

Глава Росрыболовства также отметил, что с китайскими коллегами сейчас ведутся переговоры по поводу поставок. По его словам, обсуждение проходит достаточно сложно. "Работая через порты Японии и [Республики] Кореи, будем продолжать обсуждать с нашими китайскими коллегами возможность открытия перевалки навалом, что традиционно используют наши рыбаки, в том числе в рамках смешанной комиссии по рыболовству между Россией и Китаем", - добавил Шестаков.

Ранее вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил в связи со сложившейся на китайском направлении ситуацией проработать вопрос увеличения объемов переработки рыбной продукции дальневосточными предприятиями.