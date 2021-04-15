Глава ВТО призвала к снижению торговых барьеров для наращивания производства вакцин

ЖЕНЕВА, 15 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала призвала к снижению экспортных барьеров в целях наращивания в мире производства вакцин от коронавируса. Об этом она заявила в ходе состоявшейся 14 апреля международной онлайн-дискуссии о роли ВТО в борьбе с пандемией ковида. Текст выступления Оконджо-Ивеалы опубликовала в ночь на четверг пресс-служба ВТО.

Во встрече приняли участие представители государств, фармацевтических фирм и международных организаций. Генеральный директор подчеркнула, что ожидает от членов ВТО "действия для дальнейшего снижения экспортных ограничений и барьеров в цепочках поставок, а также работу с другими организациями для облегчения логистики и таможенных процедур". ВТО ведет мониторинг этой деятельности, подчеркнула Оконджо-Ивеала, назвав торговлю "критически важным фактором для производства". Она призвала "добиться продвижения" на переговорах, которые ведутся в ВТО по вопросу о возможных изъятиях из соглашения ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в том, что касается производства вакцин, терапевтических средств и средств диагностики.

Обращаясь к производителям вакцин от коронавируса, глава ВТО сказала, что ожидает "конкретных шагов в наращивании производства". Кроме того, по ее словам, необходимо расширить передачу технологий и ноу-хау. "Нам необходима транспарентность в заключаемых соглашениях и ценах производства", - добавила генеральный директор. Что касается международных организаций и финансовых институтов, то, как заявила Оконджо-Ивеала, ВТО отметила их "желание финансировать как существующие, так и новые мощности", а также работать над наращиванием производства вакцин, терапевтических и диагностических средств.

По мнению главы ВТО, на встрече "была найдена хорошая основа для конкретных действий и продолжения дискуссии". Она выразила надежду, что этой проблематике уделит внимание предстоящая в Женеве в конце года 12-я министерская конференция ВТО, пояснив, что речь идет о связанных с торговлей вопросах борьбы "с этой пандемией и с последующей".

Как заявил ранее корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы ВТО Фернандо Пухоль, международная встреча 14 апреля представляет собой "начало процесса, а не его завершение". "В общем и целом речь идет о том, чтобы определить, чего можно достичь на следующей министерской конференции", - пояснил он. Оконджо-Ивеала, вступившая в должность генерального директора 1 марта, уделяет пристальное внимание проблеме "серьезной нехватки вакцин, особенно в развивающихся странах".

До недавнего времени Оконджо-Ивеала возглавляла Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, целью которого было предоставление доступа к вакцинам как можно большему числу государств.