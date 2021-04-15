Региональные продавцы Wildberries удвоили свои онлайн-продажи в I квартале

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Оборот предпринимателей, ведущих свой бизнес на Wildberries за пределами Москвы, увеличился в I квартале 2021 года на 108% в годовом сопоставлении, до 55 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в компании.

Доля продаж регионального бизнеса выросла с 35% до 41% в общем обороте компании. По объемам продаж наиболее значительно нарастили свой оборот на Wildberries в I квартале предприниматели из Московской области (14,6 млрд рублей, +95% год к году), Санкт-Петербурга (9,2 млрд рублей, +54%), а также из Ивановской (3 млрд рублей, +155%), Свердловской (1,9 млрд рублей, +198%) и Ростовской (1,8 млрд рублей, +180%) областей. Самыми динамичными темпами росли онлайн-продажи продавцов из Мурманской (в 28 раз год к году) и Сахалинской (в 10 раз) областей, республик Калмыкия (в 27 раз) и Бурятия (в 24 раза), а также из Еврейской автономной области (в 14 раз).

Общее число поставщиков онлайн-ретейлера достигло 162 тыс. Более восьмидесяти процентов - представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и самозанятые.

"Активнее всего к онлайн-площадке подключались предприниматели из Бурятии (рост числа поставщиков в 29 раз год к году), Якутии (в 13 раз), Калмыкии (в 12 раз), Хакасии (в 11 раз) и Мордовии (в восемь раз)", - сообщили в компании, отметив, что ожидают дальнейшего роста числа поставщиков и их ассортимента благодаря запуску новой модели поставок FBS (продажи со склада поставщика) через региональные склады.

Оборот Wildberries в 2020 году достиг 437,2 млрд рублей.