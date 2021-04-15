Бизнес поддержал появление единого налогового платежа, попросив учесть технические детали

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Распространение единого налогового платежа (ЕНП) на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей позволит малому бизнесу уменьшить стоимость содержания юридического отдела и бухгалтерии и сократит временные затраты на формирование налоговых платежей, однако необходимо решить некоторые технические вопросы, сообщили ТАСС опрошенные представители МСБ, эксперты и бизнес-объединения.

Правительство одобрило распространение единого налогового платежа на юридическких лиц и индивидуальных предпринимателей - они смогут уплачивать налоги, отдельные виды сборов и страховые взносы единым налоговым платежом. Механизм позволит делать это без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к бюджету, при этом налоговый орган самостоятельно производит зачет перечисленных средств в счет обязательств плательщика.

Единый налоговый платеж и малый бизнес

Такой формат должен облегчить предпринимателям взаимодействие с налоговыми органами по вопросам уплаты налогов, считает член генерального совета "Деловой России" Алексей Мостовщиков. "Думаю, что те предприниматели, которые работают открыто и соблюдают налоговое законодательство, после изучения всех правовых аспектов будут готовы воспользоваться новацией. Полагаю, все будет зависеть от информационной составляющей, узнают ли они о ней, будет ли полная информация от налоговых органов", - добавляет он.

Для малого, микро- и нанобизнеса формат позволит снизить бюрократию, а также уменьшить стоимость содержания юридического отдела и бухгалтерии, что, в свою очередь, позволит сконцентрироваться на основных бизнес-процессах, убежден глава компании INPRO digital (помогает брендам трансформироваться с помощью технологий) Виталий Арбузов. Сэкономленное время и ресурсы, в том числе и деньги, можно перераспределить на развитие бизнеса, добавил он.

"Нововведение сильно упростит жизнь бизнесу и сократит временные затраты на формирование налоговых платежей. Каждый вид налога уплачивается по отдельным реквизитам и ошибка бухгалтера порой дорого обходится. С введением ЕНП денежные средства попадут на один счет, откуда затем автоматически будут распределяться в счет уплаты разных налогов", - добавляет адвокат адвокатского бюро "S&K Вертикаль" Александра Стирманова. По ее словам, наиболее удобен в использовании единый налоговый платеж будет для тех налогоплательщиков, которые вовремя и регулярно исполняют свои налоговые обязательства.

В системе также можно будет посмотреть свой профиль и увидеть статус - есть ли задолженности или нет, отметил исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин. "Опора России" в целом позитивно относится к идее распространить единый налоговый платеж на юридических лиц и ИП, однако отмечает, что в настоящее время еще есть рабочие вопросы, которые нужно обсудить с ФНС и с Минфином.

Вопросы бизнеса к системе

У "Опоры России", в частности, есть вопрос, связанный с обязательностью или необязательностью использования единого налогового платежа, сообщил Шубин. "Сейчас законопроект предполагает добровольный переход на такую систему, но ожидается, что все равно эта история будет обязательна. Соответственно, возникают вопросы, каков будет переходный срок, как система будет тестироваться и пилотироваться, чтобы не случилось сбоя баз, чтобы не было проблем в технологической части. Если в один день все налогоплательщики страны будут сдавать одномоментно, выдержит ли это система", - отметил он.

В том, что алгоритмы ФНС будут отлажены, не сомневается предприниматель и автор проекта "Делаем бизнес вместе" Наталья Горячая. Однако, по ее словам, есть и другая сложность - сроки уплаты налогов и страховых взносов разнесены в течение всего отчетного периода, уплачивать авансовый единый платеж надо в первый из всех имеющихся сроков. Среди предпринимателей, по ее словам, вряд ли найдутся желающие авансировать бюджет.

"Это было бы удобно, если бы, например, срок уплаты страховых взносов в фиксированном размере, авансовых платежей по упрощенной системе был бы в одном месяце. В предлагаемом варианте предприниматель будет делать платеж по наиболее раннему из сроков платежа, тем самым авансируя федеральный (или иной) бюджет. Захотят ли это делать предприниматели - не уверена, делать одну платежку вместо 4 или 5 и даже 9, но при этом вынимать деньги из оборота - сомнительный выбор", - считает Горячая.

Хотя единый налоговый платеж и позволит упростить механику уплаты налога, он также может запутать бухгалтерию, поскольку процесс расчета налогов будет проходить по-старому, считает гендиректор компании "Экспо Гласс" по производству стеклотары и листового стекла Александр Смирнов. "В идеале налоговики для упрощения своей работы должны ввести единый налог на все виды деятельности, но пока это не в их силах. Если резюмировать, то здравое зерно в идее единого налога есть. Однако не надо пытаться смешать зарплатный, социальный налог и другие налоги на бизнес вроде НДС или НСП (налог с продаж), это приведет к хаосу", - считает Смирнов.

Если говорить о действующем бизнесе с несколькими юридическими лицами и несколькими счетами в различных банках, и если при этом бизнес ведет внешнюю финансовую деятельность, в том числе и подотчетную, то разобраться в системе налогообложения будет сложно и ресурсозатратно, отметил глава компании INPRO digital Виталий Арбузов. При этом он считает, что система позволит облегчить взаимодействие бизнеса с государством и предполагает, что, в силу упрощения взаимодействия с налоговыми органами, собираемость налогов станет выше.

"Еще один вопрос касается споров с налоговой в части автоматического списания средств за уже прошедший период. Предприниматель может быть не согласен с одним из старых списаний и оспаривать его в суде, однако если при этом он зачислит деньги на счет, чтобы рассчитаться по новым платежам, средства будут в тот же момент списаны в счет старого спорного платежа. Таким образом, предприниматель окажется должником. То есть тут вопрос как раз связан автоматического списания средств за старый период", - добавил исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин.