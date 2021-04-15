Минсельхоз не видит оснований для существенного подорожания кондитерских изделий

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ не видит оснований для существенного увеличения стоимости кондитерских изделий в России. Об этом говорится в сообщении министерства.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"По оценке Минсельхоза России, основания для существенного повышения стоимости кондитерских изделий отсутствуют. Правительством РФ принят ряд мер по стабилизации цен на продовольствие, включая сырьевые составляющие для производства кондитерской продукции", - отмечают в министерстве.

В Минсельхозе отметили, в частности, что применение таможенно-тарифных мер регулирования экспорта масличных позволит снизить затраты производителей на продукты переработки подсолнечника, стоимость муки за последний месяц стабилизировалась благодаря предоставлению субсидий мукомольным предприятиям и действию экспортных пошлин на зерно. Снижению стоимости сахара будет способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой в текущем году и новые меры поддержки переработчиков, считают в министерстве.

Кроме того, Минсельхоз инициировал введение на уровне Евразийского экономического союза квоты на импорт сахара, в рамках которой будет применяться пониженная ставка импортной пошлины. В ближайшее время ожидается рассмотрение этого вопроса на совете Евразийской экономической комиссии. Введение такой меры позволит не только обеспечить внутренние потребности страны в сахаре, но и стабилизировать цены на внутреннем рынке, добавили в Минсельхозе.

Газета РБК сообщила сегодня, что из-за "катастрофического", по словам кондитеров, подорожания сырья они вынуждены поднять цены на свою продукцию и уже предупредили об этом розничные сети. Но ретейл готов согласиться на увеличение стоимости максимум на 7%.