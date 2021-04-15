Ростех сообщил о росте кибератак на его предприятия в 11 раз за два года

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Количество кибератак на предприятия Ростеха за последние два года увеличилось в 11 раз, и в этом году такая тенденция сохраняется, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"В 2020 году сотрудники информационной безопасности Ростеха зафиксировали более 16,8 млн киберугроз различного характера. По сравнению с 2018 годом (1,5 млн случаев) число инцидентов выросло в 11 раз, в текущем году эта тенденция продолжает сохраняться", - сообщили в Ростехе.

За три месяца этого года специалисты Ростеха выявили около 4 млн инцидентов в сфере информационной безопасности, в том числе пресекли почти 54 тысячи DoS-атак, 16,5 тысячи попыток перехвата трафика и почти 300 тысяч фактов активности троянского программного обеспечения, отмечает госкорпорация.

"Есть огромный нездоровый интерес к корпорации, нашим проектам и разработкам, другой информации. Существенное увеличение числа таких фактов во многом связано с пандемией коронавируса, введением удаленных форматов работы", - добавили в Ростехе.

При этом госкорпорация заявила, что уделяет повышенное внимание обеспечению кибербезопасности и развитию средств защиты информации, и принимаемые меры обеспечивают достаточно эффективную защиту от киберугроз.