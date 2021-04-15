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Ростех будет выпускать "Ковид-глобулин" в Пермском крае

Модернизация предприятия "Микроген", на базе которого организуют производство, позволит ежегодно перерабатывать до 200 тонн донорской плазмы

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Ростех планирует начать в Пермском крае производство АКДС-вакцин и нового препарата "Ковид-глобулина" для лечения коронавируса, сообщила госкорпорация.

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"Ростех и Пермский край подписали меморандум о сотрудничестве при реализации двух крупных инвестиционных проектов. В рамках партнерства в Перми будет открыто новое производство вакцин, а также организован выпуск препаратов на основе плазмы крови, в том числе "Ковид-глобулина" для лечения коронавирусной инфекции",- говорится в сообщении.

Проекты реализуют на базе пермского филиала НПО "Микроген", где планируется организовать производство АКДС-препаратов с бесклеточным коклюшным компонентом, а также создать базу для сведения 5- и 6-компонентных отечественных АКДС-вакцин, в том числе новой пентавакцины, содержащей пять компонентов - против дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции.

После модернизации предприятие сможет перерабатывать до 200 тонн донорской плазмы ежегодно, уточнил замгендиректора Ростеха Александр Назаров.

В начале апреля Ростех сообщил о регистрации препарата Минздравом. "Ковид-глобулин" - лекарство на основе плазмы крови людей, уже перенесших коронавирус, содержащей антитела к нему. Введение препарата помогает организму побороть заболевание и "учит" иммунную систему человека быстрее самостоятельно вырабатывать антитела.

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