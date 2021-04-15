Fix Price почти на треть увеличил выручку в первом квартале

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Розничная выручка сети магазинов низких цен Fix Price по итогам января - марта 2021 года увеличилась на 31,4% в годовом сопоставлении и достигла 44,9 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

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Оптовая выручка выросла за отчетный период на 16,3% в годовом сопоставлении, до 6,8 млрд рублей. Консолидированная выручка компании увеличилась, таким образом, на 29,2% и составила до 51,7 млрд рублей.

Сопоставимые продажи (показатель LFL) возросли на 11,9%, LFL трафик снизился на 2,9%, LFL средний чек вырос на 15,2%. На показатель LFL трафика по-прежнему оказывает влияние пандемия, отметили в компании.

За отчетный период общее количество магазинов увеличилось на 187 и достигло 4354 (из которых 453 магазина работают по франшизе).

Сеть Fix Price основана в 2007 году. В 2020 году выручка компании составила 190,1 млрд рублей. 5 марта 2021 года Fix Price разместил глобальные депозитарные расписки на Лондонской фондовой и Московской биржах.