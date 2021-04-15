Авиакомпании получат первые МС-21 в 2022 году

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Причиной задержки выхода российских пассажирских самолетов МС-21 на рынок, помимо ограничений на поставки композитных материалов, стали новые правила получения экспортных лицензий иностранными партнерами проекта. Авиакомпании получат первые самолеты в 2022 году, сообщили ТАСС в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Торговые ограничения оказали влияние на темпы реализации программы МС-21-300. В первую очередь это коснулось поставки материалов для производства композитного крыла. Также негативное влияние на сроки реализации программы оказали новые правила на получение экспортных лицензий для зарубежных партнеров программы", - отметили в ОАК.

"Получение российского сертификата МС-21-300 запланировано на конец 2021 года. Поставки первым авиакомпаниям планируются в 2022 году", - добавили в корпорации.

Эти сроки подтвердили и в Ростехе. "Ранее сообщалось, что авиакомпании начнут получать первые серийные МС-21 в 2022 году. Эти планы остаются в силе", - сказали в госкорпорации.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что проект уже преодолел часть проблем, связанных с поставками композитных материалов, но необходимо еще заместить иностранное бортовое оборудование в самолете (на него приходится до 40% в проекте).

В январе министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров говорил, что в конце следующего года, после того, как будет получен сертификат типа на самолет, начнутся его первые поставки заказчикам. В феврале глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял, что серийное производство МС-21 может начаться в 2022 году.

Предполагаемые сроки поставок самолета неоднократно сдвигались. Летные испытания МС-21 идут с мая 2017 года. В 2018 году на производителя композитного крыла для МС-21 - входящую в ОАК компанию "Аэрокомпозит" - были наложены санкции США, компания лишилась возможности закупать импортное сырье для крыла и стала ждать разработки российского аналога Росатомом. Сертификация МС-21 была отложена на конец 2020 года, а старт поставок "Аэрофлоту" - на начало 2021 года. Летом прошлого года Мантуров заявил о переносе сроков сертификации на середину 2021 года, а поставок - на конец 2021 года, после чего зимой 2021 года стало известно, что даты вновь сдвигаются.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер разрабатывается с двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140). Осенью прошлого года Ростех завершил строительство первого самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, первый полет с отечественным двигателем самолет совершил в декабре прошлого года.