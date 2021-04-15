МЭР подготовит предложения по совершенствованию критериев для создания ОЭЗ

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития России по поручению вице-премьера - полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева подготовит предложения по совершенствованию критериев создания особых экономических зон, сообщили в пресс-службе Трутнева.

До настоящего времени требования к минимальному количеству потенциальных инвесторов и минимальному объему заявляемых инвестиций при создании ОЭЗ не были формально установлены.

"Совершенствование критериев позволит повысить качество и глубину проработки инвестиционных проектов и заявок на создание ОЭЗ", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам совещания по законопроектам, направленным на повышение эффективности и инвестиционной привлекательности ОЭЗ, которое провел Трутнев.

Для повышения эффективности ОЭЗ Минэкономразвития России также предложено ввести требование о соотношении бюджетных и частных инвестиций в создание ОЭЗ.

Минэкономразвития России ранее представило в правительство РФ законопроекты о внесении изменений в закон об ОЭЗ. Так, законопроекты предусматривают изменение целей создания, схемы управления и финансирования ОЭЗ, а также случаи их ликвидации, предоставление налоговых льгот резидентам ОЭЗ, исходя из видов экономической деятельности, упрощение порядка получения и лишения статуса резидента ОЭЗ. Для резидента ОЭЗ устанавливается возможность выкупа арендуемого участка только в случае выполнения условий соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ.

"Закрепляется особенность обеспечения функционирования ОЭЗ, созданных на территории только Северо-Кавказского федерального округа, уже успешно применяемых на территориях опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке и в инновационных научно-технологических центрах", - добавили в пресс-службе.