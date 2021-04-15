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В Союзроссахаре не видят причин для "катастрофического" подорожания кондитерских изделий

Ранее кондитеры сообщили о резком повышении цен на сырье и вынужденном пересмотре стоимости своей продукции. В союзе сахаропроизводителей заявили, что большинство крупных кондитерских предприятий закупают сахар по ценам прошлого года. При этом в организации подчеркнули, что доля сахара в конечной стоимости изделий не превышает 13,5%
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Большинство крупных кондитерских предприятий закупают сахар по ценам, зафиксированным на уровне июля - августа 2020 года. Об этом журналистам сообщил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин.

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"Большинство крупных кондитерских предприятий имеют долгосрочные контракты с сахарными заводами и сегодня закупают сахар по ценам, зафиксированным на уровне июля - августа прошлого года. На тот период они еще были далеки от пиковых значений", - сказал он.

Кроме того, отметил Бодин, решение о беспошлинном импорте сахара, в случае его принятия, позволит кондитерам закупать эту продукцию на мировом рынке. Он добавил, что доля сахара в конечной стоимости кондитерских изделий незначительна и составляет от 1,5% до 13,5%.

Ранее газета РБК сообщила, что из-за "катастрофического", по словам кондитеров, подорожания сырья они вынуждены поднять цены на свою продукцию и уже предупредили об этом розничные сети. Но ретейл готов согласиться на увеличение стоимости максимум на 7%. При этом Минсельхоз не видит оснований для существенного увеличения стоимости кондитерских изделий в России.

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