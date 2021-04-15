Крым получил 165 млрд рублей на решение проблем с водоснабжением

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Порядка 165 млрд рублей выделили в Крыму на решение проблем с водоснабжением с начала реализации федеральной целевой программы (ФЦП) развития полуострова, сообщил в четверг на своей странице в Facebook министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов.

"С начала реализации программы ФЦП, с учетом ее продления до 2025 года, на решение проблем водоснабжения, водообеспечения и водоотведения в Крыму выделено 165 млрд рублей", - написал Храмов.

Он уточнил, что план включает в себя 14 объектов водообеспечения, два из которых уже ввели в эксплуатацию. Также в нем 97 объектов водоснабжения и водоотведения, восемь из которых на сегодняшний день также реализованы.