Выручка театров, музеев, концертных залов, кинотеатров и зоопарков в марте выросла на 30%

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Театры, музеи, концертные залы, кинотеатры и зоопарки в марте 2021 года показали увеличение выручки на 30,4%. Об этом свидетельствуют результаты исследования OFD.ru, проанализировавшего данные чеков на всей территории России в период с 1 октября 2020 года по 31 марта 2021 года.

Всего за I квартал 2021 года театральная и концертная сферы заработали на 38% больше, чем в IV квартале 2020 года.

После введения массовых ограничений в ноябре 2020 года как в Москве, так и во многих регионах страны концертные залы, театральные площадки, а также кинотеатры, федеральные музеи, парки отдыха и зоопарки вынуждены были сократить количество посетителей до 25% от их общей вместимости. С 22 января 2021 года ограничения были частично сняты, но при этом до сих пор число посетителей не должно превышать 50%.

Для организаций театральной и концертной сферы в ноябре падение составило 9,4%, в декабре наблюдался рост на 20,6%, в январе и феврале также был небольшой рост - на 8,7% и 8% соответственно.

Помесячная сравнительная выручка зоопарков, парков отдыха, музеев и заповедников за указанный период продемонстрировала следующую динамику: в ноябре и декабре произошло снижение на 39,6% и 13,4%, соответственно. Разворот к положительной динамике произошел в январе, показав рост выручки на 116,9%, февраль также продемонстрировал небольшой рост - на 4,8%, а в марте выручка выросла на 48,4%. Всего по итогам I квартала 2021 года выручка сферы мест общественного отдыха и культуры выросла на 48% по сравнению с IV кварталом 2020 года.

Кинотеатры показали рост выручки на 14,4% в ноябре, в декабре произошло небольшое падение - на 1,6%. В январе после снятия ограничений произошел ожидаемый рост - на 103,9%, что, возможно, связано также с новогодними праздниками, в феврале выручка кинотеатров упала на 26,6%, а в марте ее рост составил 9,4%. В целом в I квартале кинотеатры увеличили выручку на 78% к IV кварталу прошлого года.