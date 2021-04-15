"Роснефть" запланировала три экспедиции на новом этапе арктических исследований

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "Роснефть" в 2021 году проведет еще три научных экспедиции, рассматривает возможность организации четвертой в рамках программы сохранения биологического разнообразия Арктики. Результаты лягут в основу разработки подходов для максимально бережного освоения территорий региона. Об этом рассказали журналистам на пресс-конференции компании.

"Роснефть" реализует самую масштабную с советских времен программу изучения Арктики. С 2012 года проведено около 30 научных экспедиций по всей акватории российской Арктики, в ходе которых проводились исследования ледников и айсбергов, морской и прибрежной зон, редких видов животных и птиц. С 2020 года компания начала реализацию четырехлетней программы по сохранению биологического разнообразия Арктики, которая также включена в нацпроект "Экология". В рамках программы ведется исследование четырех ключевых видов животных Арктики: атлантического подвида моржа, белого медведя, белой чайки и северного дикого оленя.

Новые экспедиции

Несмотря на ограничения пандемии в 2020 году компания в полном объеме провела четыре экспедиции по всем видам животных программы. В 2021 году запланированы экспедиции по моржу, белому медведю и северному оленю. "Возможно, компания продолжит исследование белой чайки, сейчас этот вопрос рассматривается", - рассказала замдиректора департамента охраны труда и окружающей среды Елена Лебедева.

По ее словам, организация во многом зависит и от погодных условий. Так, в ходе экспедиции по изучению белого медведя в районе архипелага Земля Франца-Иосифа ученые столкнулась со сложнейшими метеоусловиями арктической весны.

"Цель экспедиций и всей программы - оценка современного состояния арктических экосистем. И на основании этой оценки обеспечение защиты уязвимых популяций, критических мест обитания и разработка превентивных мер по их охране уже на этапе планирования хозяйственной деятельности", - рассказала Елена Лебедева. Такие меры должны полностью исключать негативное воздействие человека на места обитания редких видов, либо сводить его до минимума.

Современные технологии

В своих исследованиях "Роснефть" применяет наиболее современные технологии, такие как авианаблюдение, беспилотные аппараты, миниатюрные трекеры и автономные фотоловушки. Научными партнерами компании в программе выступают Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, Сибирский федеральный университет.

Однако сами полевые экспедиции лишь начало исследований. Обработка результатов ложится в основу серии арктических атласов, которые "Роснефть" с 2016 года публикует совместно с негосударственным институтом развития "Иннопрактика". Всего с 2016 года выпущено шесть изданий, из которых два "Баренцево море" и "Виды - биологические индикаторы состояниях арктических экосистем" изданы в конце 2020 года.

Как отметил начальник отдела инновационных проектов на шельфе "Арктического Научного Центра" Артем Исаченко, атласы составлены с упором на биологическое разнообразие арктического региона и подробно описывают влияющие на него факторы. Как добавил врио директора Института проблем экологии и эволюции Сергей Найденко, фактически это научные издания с востребованными во всем мире результатами. Так в атласе "Баренцево море" собрана подробная информация о фауне и флоре региона, характеристика экологической чувствительности всех берегов российской части моря, а в атласе "о видах" - описано более 60 обитателей северных широт.

"Российская часть Арктики пока исследована меньше, чем в Канаде или на Аляске. Но мы работаем на передовом крае, работы по белым медведям и моржам сейчас в топе научных исследований", - добавил он. К примеру, первая в мире работа по иммунитету белых медведей вышла всего около года назад в Канаде.

"Наши исследования охватывают целый ряд направлений, это и перемещение животных, и распространение различных патогенов в дикой природе, и изучение состояния иммунитета, и оценки динамики численности", - подчеркнул Найденко. Эти данные - неотъемлемая часть мировых данных. И, как добавила Елена Лебедева, именно комплексное изучение данных со всего мира позволяет правильно описать экосистемы, оценить их динамику и влияние на нее человека.

Влияние природных и антропогенных факторов

Точно предсказать, как изменится Арктика, ученые не берутся. Ключевой вопрос в том, чтобы разделить влияние природных и антропогенных факторов. К примеру, изменение климата уже отразилось на появлении у белых медведей заболеваний, переносимых комарами, которые ранее фиксировались только у их южных собратьев. А популяция белой чайки на одном из островов не стала выводить летом 2020 года потомство, так как не имела доступа к кромке льда необходимой для питания. Для ученых это было предвестником того, что в итоге 2020 год стал одним из рекордно теплых в Арктике.

"На такие природные факторы как потепление климата или отступание льдов мы быстро воздействовать не можем", - пояснила научный сотрудник Арктического и антарктического НИИ Мария Гаврило. Кроме того, природные факторы обуславливают высокую изменчивость жизни северных видов. Как пояснила Мария Гаврило, популяция белых чаек может колебаться из года в год от сотни до двух тысяч особей в зависимости от погодных условий. "Но можно контролировать локальные воздействия, снимать те дополнительные риски, которые несет деятельность человека. Учитывать места обитания животных при планировании развития территорий, выводить какие-то районы из прямой хозяйственной деятельности", - отметила она. Мировая практика показывает, что именно тогда достигается минимальное воздействие на окружающую среду.