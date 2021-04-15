Власти Астраханской области вложат в газификацию региона порядка 3 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Астраханской области за четыре года инвестируют порядка 3 млрд в рублей в газификацию региона. Об этом рассказал губернатор области Игорь Бабушкин на встрече с генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым.

"До 2025 года необходимо построить и запустить почти 1 тыс. 300 км трубопровода, газифицировать более чем 40 населенных пунктов и более 50 тыс. жителям улучшить условия жизни. Инвестиции большие "Газпромом" запланированы - это более 18,5 млрд рублей. Область инвестирует порядка 3 млрд рублей", - сказал губернатор.

К приему газа будет подготовлено более 12 тыс. домовладений и 18 котельных. Глава региона также добавил, что ПАО "Газпром" создаст условия для газификации резидентов особой экономической зоны "Лотос".

Уровень газификации Астраханской области по состоянию на 2020 год составлял 92%, в том числе в городах - 99,3%, в сельской местности - 76,3%. В результате реализации новой пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация региона.