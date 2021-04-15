Роскосмос прорабатывает вопрос предоставления космонавтам жилищной субсидии

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Космонавтам в будущем могут предоставить жилищную субсидию. В настоящее время такой вопрос прорабатывается в Роскосмосе, сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.

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"Было сделано предложение, которое мы сейчас серьезно прорабатываем, - предоставлять космонавтам некую жилищную субсидию", - отметил Овчинников.

Согласно предложению, кандидаты в космонавты во время подготовки получают служебное жилье в 144-квартирном доме в Звездном городке, решение о достройке которого было принято президентом РФ Владимиром Путиным после проработки вопроса госкорпорацией и лично главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

"Когда ты становишься космонавтом, ты получаешь жилищную субсидию. Здесь, наверное, речь будет идти о компенсации процентной ставки по ипотеке и компенсации части основного долга по ипотеке за каждый полет", - пояснил первый замгендиректора.

При этом пока космонавт находится в отряде, добавил Овчинников, полностью компенсируется процентная ставка. "По сути дела пока ты готовишься к полету, ты гасишь основное тело ипотечного кредита", - сказал он.

Для предоставления жилищной субсидии потребуется дополнительное финансирование, добавил Овчинников.