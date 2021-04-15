Курс рубля падает на новостях о возможных санкциях США

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже увеличивается на 1,4% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигал в моменте 76,93 рубля, евро дорожает на 1,37% и в моменте торговался по 92,185 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на 10:36 мск.

Рубль дешевеет на фоне сообщений западных СМИ о том, что США готовятся объявить о новых антироссийских санкциях, связанных с суверенным долгом РФ. По данным источников агентства Reuters, о рестрикциях может быть объявлено в четверг.

Как подчеркивает газета New York Times, президент США Джо Байден подпишет указ, согласно которому будут расширены ограничения на работу американских банков с долговыми ценными бумагами России. В частности, будет введен запрет на покупку американскими финансовыми институтами долговых ценных бумаг напрямую у Центрального банка, Министерства финансов. По сведениям издания, ограничительные меры могут вступить в силу 14 июня.

В Белом доме, Госдепе и Минфине США на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию пока не ответили.