Кондитеры видят снижение себестоимости продукции благодаря заморозке цен на сахар и масло

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Кондитеры видят снижение себестоимости продукции в отрасли благодаря заключению соглашений о стабилизации цен на масло и сахар. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вячеслав Лашманкин.

"Надо сказать, что по ценам на муку и масло растительное, благодаря комплексу инициированных Минсельхозом России мер, мы уже сегодня видим положительную для нашей отрасли динамику", - отметил он.

Глава ассоциации при этом указал, что за последний год у предприятий кондитерской отрасли существенно выросла себестоимость производства, в том числе - цены на упаковку, какао-продукты и другие составляющие. Целый ряд макроэкономических факторов складывается таким образом, что дорожают практически все ингредиенты кондитерской продукции. Мировые цены на какао-бобы, растительные масла, сахар, упаковочные материалы достигли максимума, плюс большую роль сыграло падение курса рубля, так как часть сырья приобретается за валюту, отметил Лашманкин.

По его мнению, в то же время у предприятий отрасли есть определенные возможности для демпфирования скачков цен на сырье, например, долгосрочные контракты на поставку сахара. Лашманкин считает, что необходимо работать одновременно по двум направлениям. "Первое - добиваться стабилизации цен на ключевые ингредиенты и упаковочные материалы до экономически обоснованных значений; второе - работать с предприятиями торговли над упрощенным порядком принятия изменения цен на готовую продукцию", - перечислил он.

Лашманкин добавил, что по обоим направлениям Ассоциация предприятий кондитерской промышленности проводит адресную работу. "В частности, мы активно взаимодействуем с Минсельхозом России и другими причастными федеральными и региональными органами власти, отрабатывая варианты решений по механизмам стабилизации цен на сырье", - сообщил глава ассоциации.

Ранее газета РБК написала, что из-за "катастрофического", по словам кондитеров, подорожания сырья они вынуждены поднять цены на свою продукцию и уже предупредили об этом розничные сети. Но ретейл готов согласиться на увеличение стоимости максимум на 7%. При этом Минсельхоз РФ не видит оснований для существенного увеличения стоимости кондитерских изделий в России.