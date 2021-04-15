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Минфин готовит проект, закрепляющий возможность проведения собрания акционеров онлайн

эта возможность будет сохраняться и после пандемии, сообщил замминистра

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Минфин России работает над законопроектом, позволяющим сохранить возможность проведения собрания акционеров после пандемии онлайн. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на конференции "Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация".

"Россия, как и многие другие страны, перешла на проведение собрания акционеров в режиме онлайн. Сейчас мы готовим законопроект, который позволит это сделать не только в кризисные годы, но и в будущем", - сказал он.

Президент России Владимир Путин в конце февраля подписал закон о продлении на текущий год возможности заочного проведения собраний акционеров, а также участников обществ с ограниченной ответственностью (ООО). Документ сохраняет на 2021 год возможность проведения в заочной форме общих собраний акционеров, в повестку дня которых включены вопросы об избрании совета директоров и ряда других корпоративных действий.

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