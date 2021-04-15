Золотовалютные резервы Белоруссии на конец года могут сократиться до критического минимума

МИНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Национальный банк Белоруссии прогнозирует, что золотовалютные резервы (ЗРВ) страны на конец года могут сократиться почти на $1 млрд до чуть более $6 млрд. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции председатель правления Национального банка Павел Каллаур.

"С учетом исполнения внешних или внутренних обязательств золотовалютные резервы составили на 1 апреля $6,9 млрд. На конец года, с учетом прогнозируемых поступлений и выплат, по нашим оценкам, они составят более $6 млрд. Это будет покрывать около двух месяцев импорта товаров и услуг", - сказал Каллаур.

По новым требованиям денежно-кредитной политики Нацбанка резервы на начало 2022 года должны составить не менее $6 млрд, ранее этот показатель был $7,3 млрд.

Немногим ранее регулятор объяснял снижение ЗВР с начала года "плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около 310 миллионов долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота".