В Минфине заявили, что подделка биометрических данных может стать серьезной проблемой

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Подделка биометрических данных может стать в будущем серьезной проблемой для общества. При этом на текущий момент нет понимая, что делать человеку в случае компрометации его биометрических данных. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на конференции "Технологии и доверие: защита подлинности и идентификация".

"Неизбежно будут люди и, наверное, уже есть, которые выдают себя за кого-то другого в своем цифровом профиле. Это на самом деле довольно серьезная проблема. Если честно, она меня очень сильно беспокоит, потому что мы понимаем, если скомпрометировали пароль к моему банковскому счету, то, во-первых, банк скорее всего заметит сомнительные операции. Во-вторых, я этот пароль поменяю. Но, если скомпрометировали мои биометрические данные, то не очень понятно, что делать", - сказал он.

Моисеев подчеркнул, что требования к защите биометрических данных граждан намного выше, и их достоверность при проверке в процессе идентификации должна быть "стопроцентной".

"С учетом перехода всей нашей жизни в цифровую идентификацию, которая основана в первую очередь на биометрических данных, конечно же, эти вопросы встают в полный рост. Их компрометация может значительно усложнить жизнь любого человека", - добавил замминистра.