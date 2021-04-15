Нефтяники перевыполнили рекомендацию кабмина по наращиванию запасов бензина

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Запасы бензина в РФ на 13 апреля 2021 года увеличились на 1,6% по сравнению с 6 апреля - до 1,713 млн тонн. Запасы дизельного топлива выросли на 2,3% - до 2,727 млн тонн, сообщило Центральное диспетчерское управление ТЭК (ЦДУ ТЭК).

Таким образом, нефтяники перевыполнили рекомендацию правительства РФ по увеличению запасов бензина к 1 мая до 1,6-1,7 млн тонн.

Объем переработки нефти также вырос. За этот период произведено 1,443 млн тонн дизельного топлива, что на 0,8% выше предыдущей недели, а бензина - 764 тыс. тонн (+3,1%). 88,6% от всего объема производства бензина было направлено на российский рынок, остальные 11,4% - на экспорт. Кроме того, 53,9% от всего объема производства дизельного топлива поставлено на рынок РФ, 44,1% - за границу.

Правительство рекомендовало российским нефтяным компаниям к 1 июня 2021 года нарастить коммерческие запасы бензина до 1,8 млн тонн. Об этом говорилось в протоколе совещания по ситуации на рынке топлива, прошедшем 28 января в кабмине, с которым ознакомился ТАСС. В нем также подтверждалась рекомендация увеличить к 1 мая запасы бензина до 1,6-1,7 млн тонн.