Комитет ФРГ заявил, что Nord Stream 2 отвечает нормам ЕС и способствует стабильности цен

БЕРЛИН, 15 апреля. /ТАСС/. "Северный поток - 2" реализуется в соответствии с действующим законодательством ЕС и не увеличивает энергетической зависимости от России. Об этом говорится в сообщении, которое распространил в четверг Восточный комитет немецкой экономики (ВКНЭ, OAOEV).

"США следует понимать, что "Северный поток - 2" реализуется в ЕС в соответствии с текущими правовыми нормами и что внешнее вмешательство в форме экстерриториальных санкций подрывает суверенитет Германии и ЕС, а также наносит ущерб международному праву", - заявил председатель комитета Оливер Хермес. В сообщении также обращается внимание на то, что США продолжают реализовывать свои собственные энергетические проекты с Россией и в настоящее время импортируют рекордные объемы нефти, но в то же время угрожают санкциями Европе.

Хермес отметил, что реализация "Северного потока - 2" "не представляет собой никакой угрозы для энергоснабжения" Польши и Украины. Трубопровод станет дополнительным источником поставок газа, что "послужит увеличению предложения и стабилизации цен", добавил он.

В апреле газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что Белый дом обсуждает возможность назначения спецпредставителя США по переговорам о проекте "Северный поток - 2". ВКНЭ приветствовал это в том контексте, что такое назначение означает готовность США к консультациям. "Германская экономика очень заинтересована в открытом обмене мнений с американскими партнерами", - отметил Хермес.

Созданный в октябре 1952 года ВКНЭ представляет интересы германской экономики в государствах Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии. Он объединяет сотни предприятий, прежде всего среднего бизнеса, а также крупные промышленные союзы.