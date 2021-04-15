Власти Москвы и "Яндекс" запустили новую программу поддержки предпринимателей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Московским предпринимателям предоставят доступ к двухмесячной рекламной кампании за 10% от ее стоимости и возможность пройти бесплатный курс по интернет-продвижению. Об этом сообщил в четверг на своей официальной странице во "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Большинство компаний сейчас рекламирует свои товары и услуги в интернете - наиболее доступном им канале продвижения. Но для малого бизнеса, который за последний год пошатнула пандемия, траты на рекламу слишком высокие", - написал мэр.

Он также сообщил, что для поддержки предпринимателей и предоставления им возможности восстановить спрос, власти столицы запустили совместную программу с "Яндексом". "Бизнесмены получат доступ к двухмесячной рекламной кампании за 10% ее стоимости и смогут пройти бесплатный курс обучения по интернет-продвижению. Остальные расходы компенсирует город и наш партнер", - написал Собянин.

По его словам, новая программа дополнила линейку городских субсидий для предпринимателей.