Власти Подмосковья сообщили, что сельскохозяйственной сфере не хватает 4 тыс. работников

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. работников не хватает в сфере сельского хозяйства Московской области. При этом власти не опасаются срывов планов по работе в животноводстве и растениеводстве из-за недостатка сотрудников, сообщил журналистам в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

"В начале этого года у нас был дефицит порядка 5,5 тыс. человек как в растениеводстве, так и в животноводстве. Нами было принято решение использовать все возможные инструменты для поиска людей - привлечение студенческих отрядов, работа с кадровыми агентствами не только Московской области, но и соседних регионов, отдаленных регионов, это работа с ФСИН. Благодаря этому 1,5 тыс. человек нам удалось привлечь", - сказал Воскресенский.

Он отметил, что сейчас Подмосковье ожидает решения федеральных властей касаемо вопросов въезда трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья.

"Тем не менее, мы мобилизовались. У нас порядка 1,5 тыс. ветеринарных сотрудников в министерстве есть, которые готовы выйти в том числе на посевные работы без ущерба для основной работы. Опасений, что будет срыв из-за недостатка трудовых резервов, у нас нет", - добавил Воскресенский.

При этом министр отметил, что средняя зарплата на неруководящих должностях в сфере сельского хозяйства составляет около 46-47 тыс. рублей.