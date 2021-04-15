СМИ: санкции США могут коснуться более 30 российских организаций

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Новые санкции, которые Соединенные Штаты намерены ввести против РФ, затронут более 30 российских организаций и не менее 10 российских граждан. Об этом в среду со ссылкой на свои источники сообщила телекомпания CBS.

"Ожидается, что санкции затронут более 30 российских организаций. Будут высланы из США по меньшей мере 10 российских граждан, включая представителей разведки и дипломатов", - отмечает телекомпания. Ранее телеканал CNN сообщил, что, по его информации, у высылаемых из Вашингтона и Нью-Йорка российских дипломатов будет 30 дней на то, чтобы покинуть страну.

В среду агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США намерены ввести санкции в отношении России в связи с подозрениями в том, что российская сторона будто бы стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds и якобы вмешивалась в выборы президента США. По его данным, новые антироссийские санкции США будут включать ограничения, связанные с суверенным долгом РФ. По его данным, о рестрикциях может быть объявлено в четверг. В частности, будет введен запрет на покупку американскими финансовыми институтами долговых ценных бумаг напрямую у Центрального банка РФ, Министерства финансов Российской Федерации и ее суверенного фонда.