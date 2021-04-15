Дивиденды "Совкомфлота" за 2020 год могут превысить 15 млрд рублей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Совет директоров ПАО "Совкомфлот" рекомендовал акционерам на годовом общем собрании утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2020 год в размере 15,8 млрд рублей, что составляет 6,67 рубля на одну акцию, сообщила компания.

По итогам 2020 года чистая прибыль группы "Совкомфлот" увеличилась более чем на 18%, до $267 млн, показатель скорректированной EBITDA вырос почти на 10% и достиг $903,4 млн.

В октябре 2020 года группа провела первичное публичное размещение акций на Московской бирже. Суммарный объем привлеченных в ходе IPO средств после вычета расходов, а также затрат на выкуп акций в рамках процедуры стабилизации составил 38 млрд рублей (что эквивалентно $480 млн на момент размещения). Доля акций "Совкомфлота" в свободном обращении составляет 15,6%, РФ владеет 82,8% акций группы, доля квази-казначейских акций составляет 1,6%.

Группа компаний "Совкомфлот" - одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке газа и нефти, а также обслуживанию морской добычи углеводородов. "Совкомфлот" участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире: "Сахалин-1" и "Сахалин-2" (Охотское море), "Варандей" и "Приразломное" (Баренцево море), "Новый Порт" и "Ямал СПГ" (Обская губа, Карское море), Tangguh (Индонезия).