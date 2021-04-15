Путин поручил кабмину предоставить предложения о кредитах регионам для погашения долгов

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 16 апреля разработать предложения о предоставлении дополнительных бюджетных кредитов субъектам РФ на погашение их задолженности по государственным ценным бумагам. Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 31 марта, опубликованы в четверг на сайте Кремля.

"Представить предложения об условиях и объемах предоставления дополнительных бюджетных кредитов субъектам Российской Федерации на погашение их задолженности по государственным ценным бумагам и кредитам, предоставленных им кредитными организациями", - следует из перечня поручений.

Доклад необходимо представить до 16 апреля 2021 года.