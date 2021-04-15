Путин поручил представить доклад о механизмах предоставления Фонду ЖКХ средств ФНБ

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить до 16 апреля 2021 года предложения о механизмах предоставления средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 31 марта 2021 года, опубликован в четверг на сайте Кремля.

"Правительству РФ представить предложения о возможных механизмах предоставления средств Фонда национального благосостояния государственной корпорации Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в тексте поручений.