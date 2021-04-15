{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поручил представить доклад о механизмах предоставления Фонду ЖКХ средств ФНБ

Предложения должны быть подготовлены до 16 апреля

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству представить до 16 апреля 2021 года предложения о механизмах предоставления средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 31 марта 2021 года, опубликован в четверг на сайте Кремля.

"Правительству РФ представить предложения о возможных механизмах предоставления средств Фонда национального благосостояния государственной корпорации Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в тексте поручений.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Кабмин вводит возможность выдачи вторых "дальневосточных гектаров"
Читать полностью