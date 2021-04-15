Turkish Airlines проинформировала клиентов о том, как обменять авиабилеты

АНКАРА, 15 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания Turkish Airlines предложила обращаться клиентам с билетами на перелет между Турцией и Россией в кол-центр или в офисы продаж для обмена авиабилетов. Об этом говорится в распространенном заявлении турецкого перевозчика, поступившего в четверг в распоряжение ТАСС.

"В связи с решение официальных лиц перелеты с Россией были ограничены с 15 апреля по 1 июня. В указанный промежуток времени перелеты будут осуществляться дважды в неделю на взаимной основе. Ознакомьтесь с нашим обновленным планом полетов, чтобы получить последнюю информацию о вашем рейсе, - отмечается в коммюнике. - Для обмена авиабилетов или других запросов обращайтесь в наш кол-центр по телефону +908503330849, в наши офисы продаж или в те агентства, где были куплены билеты".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщила, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничит пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в этой стране, количество рейсов будет сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Также будут приостановлены рейсы в Танзанию.